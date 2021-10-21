全台房市熱絡，不僅首購族有意買房，換屋族也考慮趁此機會換新房，有網友透露，目前住在板橋市區40年的老公寓，身邊親友一直勸賣屋，他雖然擔心將來老了爬不動樓梯，卻也捨不得好鄰居與生活機能，因此相當猶豫，上網發文詢問大家的意見，沒想到多數網友卻認為應該繼續住，因為好鄰居難得且房子越放越值錢，更有人感嘆，就算賣了也買不起新房。
該名網友在PTT論壇Home-Sale版上發文表示，「八年前因為預算問題，所以在市區買了間公寓，當時有重新裝潢，但到今年屋齡40年，最近一直被親友說趕快賣房子，去買大樓比較好，因為屋子實在太老了。」
原Po補充說道，即使身旁親友不停勸賣房，但他也捨不得好鄰居與良好的生活機能，「其實蠻喜歡這裡的，因為晚上真的很安靜，又是在市區，很怕大樓又怕遇到很多住戶太吵，請問我該快點賣出嗎？可以給我一點意見嗎？」
文章一出引起網友們熱烈討論，支持繼續住的人認為，既然喜歡就不要賣，且市區房子越老越值錢，將來等都更也是選項，「賣了有負擔就先緩緩吧，不一定買得起」、「喜歡幹嘛賣，幹嘛換屋？買房不就是要過喜歡的生活嗎？」、「等都更，賣了一定吃虧」、「都有重新裝潢了，加減住吧」、「真的住喜歡，就不用硬要換，到時候再來後悔」、「等啊，反正板橋都更做很快，感覺比台北效率高」、「爽住等都更一票。」
另一方面，有持相反意見的網友表示，遲早還是要住大樓，不如早點換，更何況不一定等得到都更，「都更要看地段和條件順位吧，等到天荒地老」、「你終究要住大樓的，為何不一開始就住」、「會推老公寓的單純是沒有住過新大樓」、「你跟房子都老了就知道問題囉」、「其實照顧老人也是再買一間比較快。」
(時報資訊)
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