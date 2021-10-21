上市櫃半導體類股指數今（21）日雙雙放量上攻，同步收復季線壓力，領先加權指數及櫃買指數突破所有均線反壓，扮演盤面多頭指標，早盤曾推升加權指數攻上萬七大關，櫃買指數也一度收復季線失土。
上市半導體股今天至近午盤時，有虹揚-KY及迅杰衝上漲停；面額減半至5元的愛普*，從恢復上市後股價一路飆漲，今天早盤股價一度攻上漲停445.5元；世芯-KY盤中一度攻上漲停1,005元，近午盤時壓回至上漲6～7％之間；早盤曾拉出第二根漲停立萬利也小幅回軟至上漲6～7％；敦泰重展漲勢，早盤曾衝上漲停。
威盛受到元宇宙題材加持，持續大漲逾8％，此外，晶心科、強茂、晶豪科及通嘉等，早盤都大漲3～6％以上，另重量級指標股聯發科及台積電，早盤衝高後小幅回落，維持小漲格局。
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