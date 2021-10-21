A股21日早盤小幅震盪，滬指早間維持震盪偏強走勢，創業板指小幅衝高後回落翻綠，北向資金累計流入超人民幣70億元，煤炭板塊明顯回暖，保險、銀行、券商等大金融類股集體走強，稀土永磁、儲能、北交所概念表現活躍。

總體而言，個股跌多漲少。截至午間收盤，滬指漲0.46％，報3,603.62點；深成指跌0.05％，報14,444.31點；創指跌0.44％，報3,270.68點。

從盤面上看，煤炭、化工、北交所概念股漲幅居前；工業母機、半導體、國防軍工類股跌幅居前。

(時報資訊)

#A股 #滬指 #創指 #深成指

主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
28708.58 -546.97(1.87%)
14:15
南韓KOSPI
3007.33 -5.80(0.19%)
14:32
香港恆生
26017.53 -118.49(0.45%)
16:08
上證指數
3594.78 +7.78(0.22%)
15:00
深圳成指
14444.86 -7.39(0.05%)
16:16
英國FTSE
7195.26 -27.84(0.39%)
16:21
法國CAC
6680.28 -25.33(0.38%)
16:21
德國DAX
15496.81 -26.11(0.17%)
16:21

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