台灣擁有地理環境優勢深具發展電動車的潛力，現今汽車品牌紛紛投入硬體充電設施佈建計畫，台灣奧迪已超前部屬為電動車主規劃建置純電生活圈，截至目前八座180kW Audi極速充電站已正式啟用，也持續攜手充電合作夥伴，串連全台各地充電網絡。
除充電設施布建之外，純電車主端的應用服務亦是台灣奧迪重視的環節之一，推出「Audi純電生活圈2.0」日前即率先與Noodoe合作夥伴推出「透明化家用充電器安裝方案」，解決車主家用安裝上的煩惱；另外更進一步為純電車系車主思考，出了家門後，如何讓出門行駛旅遊規劃更輕鬆。
台灣奧迪接力打造全新隨行智能服務「電旅筆記」，結合現今最常使用的LINE社群管道，為Audi e-tron純電系列車主打造專屬社群分享平台，於此平台車主不僅能即時收到純電生活圈的最新訊息，透過車主彼此間分享自身旅程與使用充電站、行駛經驗，藉由大數據整合分析應用，打造互利互惠的共享空間。
台灣奧迪宣布，隨行智能服務「電旅筆記」即日起上線，凡為Audi e-tron 與e-tron GT純電系列車主，於Audi Taiwan LINE官方帳號平台，綁定愛車車號，即可啟用專屬e-tron 車主社群功能，除能接收到純電生活圈最新推播訊息，亦可藉由Audi行動助理，使用最新「電旅筆記」功能，車主只要輸入欲出發及目的地點，系統將智慧協助搜尋，至多可查閱十筆其他用戶符合或貼近的旅途規劃建議，點選屬意路線即可連動Google Maps導航，隨即展開旅程；除搜尋旅程之外，車主亦可於平台上分享自身純電旅行、行駛電量里程經驗，透過車主間社群分享及大數據分析彙整，提供e-tron系列車主更多元化的旅程建議，讓純電行駛出遊變的更簡單。
台灣奧迪表示，未來也將持續投入數位應用服務領域，期盼串聯充電軟硬體相關服務措施，打造更便捷的純電生活圈。
(時報資訊)
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