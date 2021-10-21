MIH聯盟於2035 E-Mobility Taiwan展會上發布Open EV Platform軟體平台，同日執行長鄭顯聰亦宣布，與微軟、Arm、趨勢科技等合作夥伴結盟，展示逐步實現創造開放的電動車生態系統與會員共創合作機會的任務，以及改變汽車行業、維持未來永續性的願景。

Open EV Platform軟體平台，結合安全平台、雲端原生系統開發平台、自動駕駛輔助系統（ADAS）/自動駕駛（AD）開發平台、V2G能源管理平台、EEA電子電機架構、Runtime和Marketplace等，主要為車用軟件開發人員塑造更有效率、並大幅降低門檻的開發標準，創造類似手機應用程序的開發環境。

Open EV Platform以軟體定義汽車，兼容多種硬體架構，其應用程序將兼容多個不同車型的底層軟體平台，並能透過雲端網路升級到下一代，並從傳統透過硬體模擬實際應用場景的開發平台遷移到雲端，大幅縮短開發週期。

MIH技術長魏國章表示，Open EV Platform由硬體和軟體組成，應用範圍涵蓋完整的電動車開發與測試的生命週期，並提供開發者一個開放、且准入低門檻的Open EV Marketplace。

鴻華先進於會展上推出的三款全新概念車，均來自Foxtron Open EV Platform，總經理李秉彥表示，鴻華所提供的開放電動車平台精神，是以品牌客戶平台共享，費用共攤為原則，讓品牌客戶可以較低的代價，更快的速度來將產品導入市場。

由Arm發起、並由業界領先企業組成的專業團體（Special Interest Group，SIG）領導的SOAFEE，已被整合於Open EV Platform當中。Microsoft Azure以先進的雲端運算技術，為Open EV Platform提供基礎設施，近期也透過MIH與台電攜手推出V2G服務。趨勢科技作為全球網路資安領導廠商，也與MIH電動車開放平台進行集成，為電動車開發人員提供安全可靠的資安框架。

MIH指出，還有更多的合作夥伴與MIH共同打造屬於下一個時代的Open EV Platform，如ADLINK凌華、Cybavo博歐、DCT雲高、DFI友通、eTreego起而行、Great Taiwan Gear本土、Hsin Chong Machinery Works信昌、iNago、KAIFA Industry開發工業、Mobile Drive富智捷、NextDrive聯齊科技、Nidec日本電產、Panosim天行健、Rescale、Sentec信通、Taipower台電、Tier IV、TomTom、YES Energy裕電能源等各行業的佼佼者。

(時報資訊)