【時報-台北電】香港信報報導，大陸國家發改委體改司副司長蔣毅今(21)日說明，將偕同相關部門持續優化大宗商品價格監測分析，批次儲備投放組織完善、增加市場供給，另加強期現貨市場聯動監管力度，遏止過度投機炒作，藉此維護市場秩序。待多項舉措效果陸續顯現，下游企業經營壓力將有所減緩。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
【時報-台北電】香港信報報導，大陸國家發改委體改司副司長蔣毅今(21)日說明，將偕同相關部門持續優化大宗商品價格監測分析，批次儲備投放組織完善、增加市場供給，另加強期現貨市場聯動監管力度，遏止過度投機炒作，藉此維護市場秩序。待多項舉措效果陸續顯現，下游企業經營壓力將有所減緩。(編輯整理：廖小蕎)
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