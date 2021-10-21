【時報-台北電】香港信報報導，大陸國家發改委體改司副司長蔣毅今(21)日說明，將偕同相關部門持續優化大宗商品價格監測分析，批次儲備投放組織完善、增加市場供給，另加強期現貨市場聯動監管力度，遏止過度投機炒作，藉此維護市場秩序。待多項舉措效果陸續顯現，下游企業經營壓力將有所減緩。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸 #現貨市場

主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
28708.58 -546.97(1.87%)
14:15
南韓KOSPI
3007.33 -5.80(0.19%)
14:32
香港恆生
26017.53 -118.49(0.45%)
16:08
上證指數
3594.78 +7.78(0.22%)
15:00
深圳成指
14444.86 -7.39(0.05%)
16:16
英國FTSE
7195.26 -27.84(0.39%)
16:21
法國CAC
6680.28 -25.33(0.38%)
16:21
德國DAX
15496.81 -26.11(0.17%)
16:21

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