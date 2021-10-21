【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)將提前5年離職，為德國新政府挑選新的、較不具對抗性的人選鋪平道路。魏德曼身兼歐洲央行(ECB)董事，一直對ECB的超寬鬆政策提出批評。
魏德曼指出，由於個人因素，將於12月31日離職。而在該日前幾天，ECB將為停止刺激方案做出最後決定。該刺激措施被外界認為將通膨推升至十多年來新高的推手之一。
魏德曼被認為在ECB委員當中是處於最保守的位置，常被發現與其他決策者處於對立情勢，甚至在2012年挑戰當時ECB行長Mario Draghi的「不計代價拯救歐元」的政策。
魏德曼在宣布離職時，同時也警告通膨危機，在致員工信中表示，重要的是不要片面看待通膨風險，不要忽視潛在通膨風險。
德國新政府的上台，意味著未來財政政策和新人選將會更寬鬆；ECB也將少了寬鬆阻力。財政保守的魏德曼常被外界視為是在反對自己的政府。
魏德曼是在周三上午，親自說明辭職的稍早時刻，才通知歐洲央行自己的離職。魏德曼自2011年5月擔任德國央行行長。
(時報資訊)
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