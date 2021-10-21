【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據熟悉內情人士告知路透，法國車廠雷諾(Renault)今年將減少生產至少30萬輛汽車，遠高於雷諾先前的評估。

汽車晶片的短缺已經導致全球汽車製造商紛紛減產或停產，並且也拉高了汽車售價。

雷諾曾在九月時表示，供應鏈問題將讓雷諾減少22萬輛汽車的產量。

該消息在周三一度讓雷諾股價跌3%，也拖累了福斯、BMW和Stellantis股價表現。

一名消息人士指出，預估一直在變化，產量缺口應在30萬至40萬輛間；這將占雷諾疫情前2019年總產量375萬輛的8%。

另外兩名消息人士指出，減少的產量應為35萬至38萬輛之間。

Stifel金融公司分析師Pierre-Yves Quemener指出，如果減產量能限制在35萬輛內，那將是一項「成就」。

IHS Markit表示，晶片短缺可能會讓全球汽車產業在今年減少生產1100萬輛汽車。

(時報資訊)