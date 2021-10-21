【時報記者林資傑台北報導】凱基投顧出具最新報告，認為國際變數暫歇，將使市場轉而關注企業財報，預期此次財報為正面機率較高，有助帶動企業獲利維持上修，並支撐台股多頭表現，故維持台股今年高點18500點目標不變，選股以景氣能見度強勁或擁有剛性需求者為重心。

凱基投顧表示，在通膨增溫、美債上限、QE縮減、中國大陸限電、恆大違約等打壓市場情緒的國際變數中，除了通膨問題可能仍持續一段時間外，其他變數均已暫歇，如美債上限延遲至12月3日，市場逐漸對美國聯準會的QE縮減有所共識。

而中國大陸突發的限電措施，19日已被中國大陸總理李克強做出糾正，要求保障產業鏈供應鏈穩定。而人民銀行10月中旬亦表示將督促恆大集團加大資產處置力度、加快恢復項目建設，並維護住房消費者合法權益，意味恆大事件的外溢風險將可控。

隨著國際變數影響暫歇，市場將轉而關注企業財報。凱基投顧預期，此次企業財報季的個別公司或許將容易出現分歧，惟整體而言，認為在三大因素帶動下，企業財報或展望應會偏向正面，有助企業獲利維持上修趨勢。

凱基投顧指出，台積電14日釋出優於預期的第三季財報，且第四季展望達市場預期高標。儘管主要源自5奈米良率提升速度優於預期，但不能忽視半導體產業結構性好轉與整體經濟庫存回補需求的驅動因素，故台積電正面財測將帶動整體台股，企業獲利將跟隨上修。

其次，美國最新公布的9月製造業新訂單仍維持在高檔擴張區，意味本波自去年第二季以來的補庫存需求尚未觸頂，有助支撐企業獲利維持上修。

同時，國際原油大漲及新一波供給瓶頸再現，凱基投顧認為將有助塑化產品利差在未來1～2季擴大，預期塑化股獲利將有上修空間。而受惠殖利率上揚，將有助提升債券收益率與銀行海外放款需求，預期金融股獲利亦有上修潛力。

儘管最新的9月美國民眾用油與食品支出，占整體消費比例已自19％提升至20％，但凱基投顧認為，距離過往排擠到消費動能並觸發經濟衰退的22～23％臨界值尚有一段距離，研判目前通膨尚不至影響到年底旺季消費力道。

同時，根據9月市調機構eMarketer的最新預估，看好今年年終旺季的消費水準將較去年同期增長9％，優於去年的6％或過去5年平均的4％，凱基投顧認為意味著經濟解封的報復性需求將值得期待。

整體而言，凱基投顧預期此次財報將以正面機率較高，有助帶動企業獲利維持上修，並支撐台股多頭表現，故維持今年高點18500點目標不變。選股以景氣能見度強勁或擁有剛性需求者為重心，如半導體、雲端／數據中心、電動車／汽車電子、綠能、塑化等。

(時報資訊)