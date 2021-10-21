【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16931.83點，漲44.01點；總計517家漲、352家跌、117家持平；委買28819085張、委賣22087281張；總成交值2140.47億元。

(時報資訊)

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