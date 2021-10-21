【時報記者張漢綺台北報導】印度力推電動車產業，帶動電動車需求，台灣零組件廠因在能源系統、動力系統及車聯網著墨已久，可望搶食印度電動車市場龐大商機。
歐洲、大陸及美國等主要國家積極推動電動車，帶動電動車產業蓬勃發展，亦吸引各大品牌車廠投入開發新款電動車，全球人口數第二大的印度也跟進推動，為促進電動車產業發展及提高銷售量，印度中央政府電動車產業政策聚焦於「FAME II」計畫，該計畫總經費達1000億盧比(約14億美元)，主要用於車輛補貼及充電基礎設施布建；各邦政府亦提出各項獎勵措施，包括吸引製造商投資設廠、減免增值稅等。
根據印度電動車製造商協會統計，印度電動載具市場大多數集中在機車及三輪車，因此換電站及路邊商店外掛式充電器將成為主要的充電設施。另，因印度人民所得低，對於價格敏感度高，以電動機車為例，廠商訂價需低於9萬盧比方能獲得消費者青睞。
DIGITIMES Research分析師林芬卉認為，印度電動車產業極具發展潛力，因當地人口多達13.7億人，汽機車市場胃納量大，且中央及各邦政府皆提出電動車產業發展獎勵政策，未來數年電動載具市場可望呈現倍數增長。
就電動車來看，電動車三大重要組成為能源系統、動力系統及車聯網，其中能源系統涵蓋先進電池材料、電池管理系統、散熱管理系統、電池交換系統、充電基礎設施、快速充電、智慧充電；動力系統包括：高效率及高功率馬達、先進馬達控制器、汽車控制相關零組件；至於車聯網則有車載物聯網裝置、車聯網平台後端IT及軟體，以及車聯網平台前端軟體。
由於台灣廠商電動車強項為電子零組件，而印度強項為軟體，從印度電動車供應鏈觀察，其所需的部分為能源系統、動力裝置、車聯網，這些領域所需的零組件，台達電(2308)等大廠已深耕多年，且台達電在印度當地有廠區，印度電動車產業政策欲提高在地化生產比重，台廠挾技術優勢，可望成為電動車相關領域受惠者。
(時報資訊)
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