中國人民銀行21日公告，為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素的影響，將投放人民幣（下同）1,000億元7天期逆回購，中標利率2.2％，與先前持平，維護銀行體系流動性合理充裕。這也是人行連續第二天進行千億元的逆回購操作。扣除21日有100億元逆回購到期，等於單日淨投放達900億元。
人行連兩天向市場擴大放水後，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）有所下跌。21日的隔拆利率下降42.1個基點，報1.6830％；7天期利率下跌16.6個基點，報2.0550％。
華爾街見聞報導，9月以來人行逆回購頻繁放量，21日人行公開市場操作公告罕見提及「對沖稅期、政府債發行繳款」，這是春節假期之後再度提及，顯示貨幣市場可能有暫時資金缺口。
對此，廣發固定收益劉郁團隊最新報告表示，從總量層面來看，第四季剩餘國債和地方債待發金額較大，但同時財政支出剩餘額度也較大，兩者相抵之後，財政因素在總量層面帶來的資金缺口不大。在稅期（月中）、跨季、政府債發行量較大的時點，人行擴大投放逆回購對沖暫時性資金缺口，滿足短期資金需求。
報告稱，面對先前中期借貸便利（MLF）到期，人行往往等額對沖，並未提高基礎貨幣投放。從這個角度，認為流動性供需基本平衡。接下來，總量層面資金缺口仍然不大，而面臨繳稅、政府債發行繳款、跨月等因素帶來的暫時性資金缺口，人行可能仍然以逆回購工具對沖為主。
(時報資訊)
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