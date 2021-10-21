東南亞各國近年來飽受詐騙威脅，9月起隨著當地新型詐騙出現，開始有大量泰國網友自主推薦Whoscall作為防詐利器，並讓Whoscall一舉攻占App熱門排行榜。同時間，泰國警方也宣布正式與Gogolook開啟反詐騙合作，不僅將借重其成熟的防詐技術外，也將Whoscall認證為官方推薦的防詐工具，鼓勵泰國民眾使用。
受到疫情影響，近年詐騙開始在泰國快速蔓延，隨著9月起詐騙電話與簡訊詐騙再次爆增，讓民眾人人自危。為了有效遏阻詐騙，大量網友自主在社群媒體上推薦使用Whoscall，並且主動回報各類詐騙行徑，在泰國Twitter上掀起長達一個月的洗版浪潮！
在這波Twitter討論熱潮下，Whoscall連日創下泰國單日最高下載量，並一舉登上泰國《Apple Store》總排名第二，以及《Apple Store》、《Google Play》雙平台分類第一。Gogolook泰國行銷總監Beau Titinun表示，泰國近期常見的電話詐騙包含假裝親友的借錢詐騙、假裝政府人員聲稱為提供補助騙取個人資料、假裝海關人員聲稱包裹受到海關扣留需要支付額外費用等形式，這些變化多端的詐騙常常造成嚴重財損，讓泰國民眾不勝其擾。
泰國皇家警察局副局長兼網路安全警察局局長Pol Gen Damrongsak Kittiprapat表示，受到疫情、線上支付和網路普及化等因素加總，我們需要更加正視與日漸增的詐騙威脅，並設法提出解決辦法。我們也呼籲民眾要時時提高對詐騙的警覺，多加使用防止詐騙的產品。
近兩年Whoscall在泰國市場用戶成長快速，已成功站穩泰國市場防詐領導品牌地位。本次與泰國警方的合作，已成為Gogolook第四個與當地政府機關合作的市場，極具東南亞市場的示範意涵。Gogolook營運長朱滿宇示，由於詐騙手法與型態往往會在各地間複製與變化，Gogolook作為全球防詐領導品牌，不僅具備東亞最齊全的防詐號碼資料庫，並累積與台、日、韓等地的公部門合作經驗，才讓我們能夠與泰國警方一同站在第一線，齊心對抗詐騙威脅。
(時報資訊)
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