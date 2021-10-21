【時報記者王逸芯台北報導】台股掀起股后爭霸戰，IC設計族群自家人短兵相接，力旺(3529)今(21)日開高走高，盤中亮燈攻上漲停價2340元，也一舉撂倒信驊(5274)，成為台股新任股后，換言之，目前台股股價冠軍、亞軍以及季軍皆為IC設計個股。

力旺為IP矽智財概念股，是台積電(2330)長期關係密切的嵌入式IP供應商，隨著台積電的晶圓喊漲，力旺被點名將是主要受益者。因為對於力旺來說，權利金便是以每片晶圓售價為計價單位，尤其力旺目前最大收益的驅動晶片與電源管理晶片等客戶以在台積電投片為主，本次台積電調漲此類成熟製程代工價，且幅度高達二成，對力旺營收與獲利的加乘效果，後續對營運的貢獻程度可期。

力旺在先進製程上也持續受益於台積電，目前已經打進5奈米非揮發性記憶體IP及高速介面IP供應鏈，其中單次可編程(OTP)記憶體IP已提供台積電5奈米客戶採用，2022年可望再延續至4奈米製程，並協助完成晶片設計定案，同時因力旺收費以晶圓為計價基礎，隨台積電調漲帶動價格，晶圓單價提高，力旺也將順勢進補。

以力旺營收比重來看，第二季8吋晶圓權利金收入51.8%，12吋晶圓權利佔第二季營收的48.2%，力旺也預估，自家不論8吋或12吋權利金都會持穩成長，市場看好台積電漲價，將讓力旺權利金收費跟著明顯提升。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意