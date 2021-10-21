東芝空調（TOSHIBA）將於台灣市場推出最新世代的家用變頻系列，邀請於台灣市場深耕多年的「新視代科技」，作為東芝家用空調在台總經銷，21日進行簽約儀式，正式開啟雙強聯手的東芝家用空調新紀元，給予著重於日系精緻空調體驗的國人，更豐富的空調選擇。

日本東芝1981年首創世界第一台家用變頻空調正式開啟家用變頻空調新紀元，自1999年與開利組成東芝開利株式會社，總部位於靜岡縣富士市，負責全球東芝空調的設計、製造與銷售，台灣開利作為開利公司在台代表，負責東芝開利株式會社所擁有的東芝空調在台市場開發與管理，提供高品質的東芝家用及商用空調設備，以滿足客戶的各式空調需求。

新視代科技身為奇美集團的一份子，深耕台灣家電市場多年，在台灣市場站穩一席之地，此次亦憑藉眾多獎項、業界好評以及對於通路的掌握度獲得台灣開利的信賴，進而成為東芝品牌家用空調台灣總經銷。

新視代科技表示，東芝空調一向給人專業可靠的形象，在空調的領域上堪稱領頭羊，此次和新視代的合作，視為彼此相輔相成的最大利基，新視代在組織規模、後勤部署以及品牌操作經驗上都可以給予東芝空調最大的協助。

(時報資訊)