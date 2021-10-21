國民ETF「元大高股息(0056)」20日公告每受益權單位數確定分配1.8元，與第一階段公告預估金額一致，為近年最高並連續第11年配息，接著21日為除息交易前最後買進日、22日為除息交易日，想參與0056除息或規劃除息後買進的投資人，可留意相關時程。
0056 第一階段公告每受益權單位數預估配發新台幣1.8元，大幅優於市場預期，7日至20日共九個交易日，日均成交量上升至4.7萬張，較近一季放大86 %，於此期間投資人連續淨申購，「買了就不賣」，推升規模再成長124億來到1070億，穩居最受投資人青睞的高股息ETF；同時據集保中心統計，0056受益人數近一週也再增加1.7萬人至52.2萬人，亦為境內基金最多，均顯示0056的市場投資熱度極高，把握台股震盪「價低息更高」的機會積極增持。
0056 第二階段公告每受益權單位數實際配發新台幣1.8元，與預估金額一致，投資人如果想參與本次配息，須在21日前買進並持有，接著0056會在22日進行除息交易，當日開盤參考價為21日收盤價扣掉1.8元，對於有意在除息前後買進增持的投資人，21、22兩日為重要日期。
0056的選股是從台股上市市值前150檔股票中，選取未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔作為成分股，兼顧市值流動性並追求高股息投資成果，從2011年至2021年為連續11年配息，至2020年完成年年填息。若以今年度每受益權單位數配發1.8元與最新市價之計算，0056的配息表現優於加權股價指數每月平均殖利率約2.9%的水準（資料來源:證交所，2020年10月到2021年9月）。
同時，永續投資結合高股息題材近年市場關注度增加，元大投信為提供投資人更全面的投資資訊，已採用晨星永續投資評級進行基金認證，並揭露於官網供投資人查詢。其中0056為晨星永續投資評級最高5顆地球的基金，表示該基金在ESG議題風險控管上獲得指標機構最高肯定，有助長期投資。
而近期為台股ETF配息旺季，元大投信提醒，台股配息具有集中在第三季的特性，一年多次配息的產品，使用單次配息金額計算不代表一年可領到這麼多，可能造成年化配息率被高估，因此投資人在選擇高股息ETF時，除了配息率外，更要留意每次配息的穩定度。
晨星永續排名評比時間截至2021/08/31之2043檔大中華股票型基金。評分僅以基金建立之多頭部位計算，總計資產總值之100.00%。
(時報資訊)
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