【時報記者任珮云台北報導】大陸恆大及恆大物業今天重新在港股掛牌，雖然2檔個股持續消化利空，但今早上證及恆生指數同步走揚。法人認為，美中關係露出破冰曙光、雙方領導人有望年底前線上會談，中國官方放鬆地產調控政策並允許部分大型銀行加快房貸發放，以及中國限電危機稍見緩解，加上9月中國出口數據優於預期，推動陸股近期止跌回升。
據統計，今年以來報酬率前10名的大中華基金（主動型）包括：統一強漢、統一大中華中小、富邦大中華成長、統一大龍騰中國、永豐中國經濟建設、保德信中國中小、復華華人世紀、台中銀TAROBO機器人量化中國基金。
中國恆大、恆大物業21日在港股恢復交易，但消息面偏空，中國恆大開盤即重挫逾10%、恆大物業也跌逾8%。不過，恆生指數早盤呈現上揚走勢。中國恆大先前傳出擬出售旗下恆大物業，買方為廣州地產商合生創展，但據中國恆大20日晚間在港交所的公告，該筆交易已經中止。
統一強漢基金經理人林鴻益表示，陸、港股市歷經限電和恆大事件衝擊修正，目前具有低基期、人行貨幣政策籌碼多，以及官方財政政策運用空間仍大的三大優勢，且陸股位處長線低檔區域，是可逐步分批進場布局的時機。投資方向上，看好全球新能源產業趨勢，尤其中國以碳中和政策為核心，為長期政策受惠方向，並關注電動車及太陽能零組件的投資機會。另外，預期部分資金將轉向至基期較低的醫藥、消費及金融等板塊，為投資留意方向。
(時報資訊)
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