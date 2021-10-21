電動車大廠特斯拉（Tesla）第3季財報優於預期，多項指標均創單季新高，不過特斯拉指出，仍須關注半導體晶片短缺、貨運塞港及限電措施等變數，台股的特斯拉概念股今天盤中漲跌互見。
特斯拉第3季財報表現佳，股價收在865.8美元，小漲0.18%，不過台股的特斯拉概念股盤中漲跌互見。汽車傳動系統製造廠和大、車用零配件廠智伸科開高走低，電源系統供應商台達電走勢震盪，保護元件廠興勤走堅，連接線廠貿聯-KY、車用晶片導線架廠順德走跌，精密沖壓廠和勤精機力守平盤。
特斯拉台北時間今天凌晨公布第3季財報，單季營收137.57億美元，較去年同期成長57%，單季毛利率26.6%，年增3.08個百分點，單季營業利益20.04億美元，大幅年增148%，單季營益率14.6%，年增5.34個百分點。
若以非一般公認會計準則（non-GAAP）來看，特斯拉第3季獲利達到20.93億美元，若以GAAP來看單季獲利達到16.18億美元，分別年增139%和389%，均創歷史單季新高；non-GAAP來看每股純益1.86美元，優於去年同期EPS 0.76美元，若以GAAP來看每股純益1.44美元，優於去年同期EPS 0.27美元。
特斯拉第3季產量達到23萬7823輛，交車量達到24萬1391輛，續創單季新高，此外單季毛利、營業利益和淨利也創歷史單季新高。
本土法人報告指出，特斯拉第3季財報表現優於預期，主要是Model S和X交車量9289輛，Model 3和Y交車量23萬2102輛，優於預期且創歷史新高；此外製程優化抵銷缺料成本上升的衝擊，使單季毛利率連3季提升，達到26.6%。
但特斯拉不諱言指出，全球半導體晶片短缺、貨運塞港、以及限電措施等變數，仍影響特斯拉產能全開的進度。
展望未來營運，特斯拉預估今年電動車交車量可望年成長50%，營益率可持續走揚。在產能布局，特斯拉指出德國柏林廠和美國德州奧斯汀廠的Model Y產線量產可望在今年底前到位。
本土法人報告預估，特斯拉中國上海廠單月產能達5.4萬輛，創歷史新高，年產能突破50萬台。柏林廠明年底年產能可超過150萬輛。
(時報資訊)
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