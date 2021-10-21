【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因韓國貿易數據亮眼，激勵韓股走高。目前，KOSPI在3,024.33點，漲11.2點或0.37%。同時，韓元持平，公債殖利率也表現不一。

三星電子與SK海力士分別漲0.28%與0.1%，而LG化學因獲利回吐而跌3.57%。網路雙雄的Naver第3季淨利大增近4成，股價漲0.12%。同時，Kakao也漲1.17%。

21日，韓國公布10月前20日的出口數據，較2020年同期飆升36.1%，市場對供應鏈斷鏈一事也較沒這麼擔憂。鄰國中國的能源危機。

Cape投資證券認為，從KOSPI表現可看出外資資金流向。同時，10月前20日出口還是很強勁，可暫時紓解中國大陸能源吃緊以及供應鏈問題。

美元兌韓元價位在1,174.8，韓元貶0.05%。

韓國3年期公債殖利率跌0.2個基本點至1.844%，10年期的則漲1.5個基本點至2.405%。

(時報資訊)