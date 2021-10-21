光磊（2340）於今日上午完成110年第一次臨時股東會，股東會中所有議案均全數通過，其中市場矚目的經營權之爭也劃下句點宣告落幕，由日亞化學全面主導並且接手董事會，這也讓光磊名正言順地納入日亞化學集團之內，將來不論是在先進的感測半導體技術、高端技術人才互相交流、客戶的相互引薦合作，甚至於在拓展市場與業務營收上，都將隨著市場派的退出，讓光磊邁入嶄新的半導體世代。

在此次股東臨時會改選的過程中，除了市場派退敗的消息之外，另一個備受市場關注的焦點則是日亞化學常務取締役 戴圳家（同時是光磊副董事長）主導下的光磊，不管是對於先前業務陋習的改革或者對於市場派入侵的對策，從私募案一直到今日股臨會的改選，可謂是精心策畫，超前部署且節奏明快，在短短的一年之內讓公司派取得完全的勝利，已然顯示其宏大的企圖心與布局。

而在今日股東會中也通過公司名稱的變更案，這也代表日亞化學徹底改變光磊的決心，進一步將光磊 改造轉變為 台亞半導體股份有限公司，也宣示光磊不再是以前的光磊，也正式告知全體股東光磊將擺脫舊有的光電產業包袱，將邁向感測半導體科技公司，而市場消息更大膽的預測光磊將申請變更上市類別，以為股東創造更高更好的本益比。

此外，股東會中更進一步通過將處分大陸子公司的議案，短期內雖然會造成大陸子公司營收無法納入台亞（前光磊）的合併營收中，但經處分後的利益未來仍會回補，對於整體台亞（前光磊）的營收與獲利影響甚小。

而觀看其新任董事會的名單，除了董事席次大幅縮減為7席外，其中王虹東、戴圳家、石上幸志、李國光是舊有董事會成員，新任獨立董事包括蔡士光、吳建志與賴振東則是這一次改選的亮點，翻開三位的簡歷可以說是非常豐富且完整，分別是會計師、醫師與專利代理人，意味著在日亞化學治理下的台亞（前光磊），不僅在業務上將脫胎換骨，更積極延攬各方面的優秀人才進入董事會。

(時報資訊)

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