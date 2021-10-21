根據衛生福利部統計，壯年族群身心障礙人口數高居全國第二，台灣人平均需要仰賴他人照顧長達至少8年，顯示意外不單只是個人的事，更關乎周遭家人的幸福和生活品質。康健人壽近期推出「e路相挺」網路投保傷害保險，以及e 路相挺網路投保意外失能扶助保險附約，投保民眾在發生意外導致重大失能時，可持續獲得100個月的保險金給付，最低一天花費不到1元，一年337元，就可擁有百萬意外保障。
康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，康健人壽長期以來致力於提供國人所需的保障方案，除了疫情所衍伸出的相關健康問題，意外傷害和失能也是國人不可忽略的風險。康健人壽特別推出網路投保意外險商品，讓民眾透過手機或電腦即可輕鬆完成投保，符合疫情期間的零接觸的需求。同時，商品設計簡單易懂、費用也親民，鼓勵更多民眾幫自己和家人建構起財務後盾，對抗未來不確定性，迎接更健康、更幸福、更安心的未來。
康健人壽推出「e 路相挺」網路投保傷害保險，是透過手機或電腦即可一指輕鬆完成投保的方案，不僅擁有簡單易懂的保障內容，不分年齡、性別、職業，保戶一天只要花費只要不到1元，一年337元，即可享有超值型方案提供的意外險最高總保障120萬元，低保費即可擁有高保障。提供意外身故加意外重大失能雙重防護，保證100個月額外安心補貼，補足失能期間無法工作時的缺口。
若需更健全的保障則可選擇較完善的方案，例如選擇保額100萬元、以及意外失能扶助保險附約保額2萬元的尊爵型方案，年繳保費為1,947元，當從事戶外活動摔傷，不幸造成一下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能(意外第6級失能)，導致工作受到影響，即可獲得50萬意外失能保險金(100萬元×第6級失能給付50%=50萬元)，以及未來持續100個月的意外重大失能保險金(2萬元×持續給付100個月=200萬元)，加起來高達250萬元，讓保戶安心療養復健並補足薪水缺口，讓家庭經濟影響程度降到最低。
(時報資訊)
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