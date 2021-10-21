台股股后再換人！矽智財（IP）廠力旺（3529）21日股價強拉漲停，攻上與12日最高價齊平的2,340元，同為歷史新高，並正式擠下IC設計廠信驊（5274），勇奪台股股后大位，暫時結束信驊短短不到一個月的「股后生涯」；此外，高速傳輸IC祥碩（5269）重挫近4％，於高價股排位賽中一落千丈，跌至「第八高價股」，台股「九千金」再掀洗牌潮。

力旺股價21日亮燈漲停，不僅創下2,340元歷史新天價，更直取「股后大位」，彎道超車信驊盤中的2,315元。受惠晶圓代工漲價效益、龍頭台積電法說會更看旺2022年景氣，IP族群近期成買盤爭相簇擁之標的，激勵力旺股價近兩個月來大漲逾兩成。

(時報資訊)

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