台股股后再換人！矽智財（IP）廠力旺（3529）21日股價強拉漲停，攻上與12日最高價齊平的2,340元，同為歷史新高，並正式擠下IC設計廠信驊（5274），勇奪台股股后大位，暫時結束信驊短短不到一個月的「股后生涯」；此外，高速傳輸IC祥碩（5269）重挫近4％，於高價股排位賽中一落千丈，跌至「第八高價股」，台股「九千金」再掀洗牌潮。
力旺股價21日亮燈漲停，不僅創下2,340元歷史新天價，更直取「股后大位」，彎道超車信驊盤中的2,315元。受惠晶圓代工漲價效益、龍頭台積電法說會更看旺2022年景氣，IP族群近期成買盤爭相簇擁之標的，激勵力旺股價近兩個月來大漲逾兩成。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：