房價漲勢猛烈，最新市調顯示，北台灣都會預售新屋第3季幾乎全面大漲，突破「天際」！其中，台北市、桃園、基隆、新竹4區，儼然「水淹金山寺！」房價刷新史上新高，有些區域房價漲到「讓人滿臉問號！」預期第4季房價，將會易漲難跌。

據住展雜誌今（21）日最新統計，今年第3季北台灣新成屋、預售屋成交價格，持續走強，大多數縣市房價上漲，且北市、桃市、基市與新竹縣市等四個都會區，房價同步改寫歷史新高紀錄。

至於宜蘭，是北台灣唯一房價微幅下挫的都市。

住展雜誌研發長何世昌分析，雖然宜蘭縣房價走跌，但仍無礙於整體房價上揚氣勢。

北台灣Q3各縣市新建案房價年漲幅約6.2％，較 Q2（平均年漲幅約 6.1％）高出約0.1％，續創2018年房市反彈以來最大漲幅。

何世昌表示，雖然房地合一稅新制上路後，短期投機客買盤退出市場，但因剛性與置產需求仍強，新建案市場價量齊揚，漲價潮全面啟動；去年還只是小漲潮，「今年天一亮，已經水淹金山寺了！」

調查指出，台北市Q3房價來到93.7萬元／坪，較Q2上漲1萬元／坪、季漲幅約1.1％，已連續七季上漲，並創下歷史新高紀錄，較2014年最高點92.9萬元／坪高出0.8萬元。

若與去年同期相比，則上漲6.1萬元／坪、年漲幅擴大至7％。

新北市方面，Q3房價為42.5萬元／坪，比Q2漲了0.8萬元／坪、季漲幅約1.9％，價格也連續七季走高，距歷史高點42.9萬元／坪僅有一步之遙。

至於桃園、基隆與新竹縣市，則呈現蛋黃、蛋白多線齊漲的景況。

基隆Q3房價漲至22.1萬元／坪，連兩季創歷史新高，季漲約1.8％、年漲約4.7％。桃園Q3房價升至25.8萬元／坪，季漲約2.4％、年漲約 8.4％。

新竹Q3房價再衝高到24.7萬元／坪，連續三季改寫新高價，季漲約2.1％、年漲約7.4％。

宜蘭方面，房價卻獨憔悴，Q3房價為21.3萬元／坪，較Q2小跌0.1萬元／坪，季跌幅約0.5％，但近一年仍上漲約3.9％。

(時報資訊)