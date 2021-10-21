房價漲勢猛烈，最新市調顯示，北台灣都會預售新屋第3季幾乎全面大漲，突破「天際」！其中，台北市、桃園、基隆、新竹4區，儼然「水淹金山寺！」房價刷新史上新高，有些區域房價漲到「讓人滿臉問號！」預期第4季房價，將會易漲難跌。
據住展雜誌今（21）日最新統計，今年第3季北台灣新成屋、預售屋成交價格，持續走強，大多數縣市房價上漲，且北市、桃市、基市與新竹縣市等四個都會區，房價同步改寫歷史新高紀錄。
至於宜蘭，是北台灣唯一房價微幅下挫的都市。
住展雜誌研發長何世昌分析，雖然宜蘭縣房價走跌，但仍無礙於整體房價上揚氣勢。
北台灣Q3各縣市新建案房價年漲幅約6.2％，較 Q2（平均年漲幅約 6.1％）高出約0.1％，續創2018年房市反彈以來最大漲幅。
何世昌表示，雖然房地合一稅新制上路後，短期投機客買盤退出市場，但因剛性與置產需求仍強，新建案市場價量齊揚，漲價潮全面啟動；去年還只是小漲潮，「今年天一亮，已經水淹金山寺了！」
調查指出，台北市Q3房價來到93.7萬元／坪，較Q2上漲1萬元／坪、季漲幅約1.1％，已連續七季上漲，並創下歷史新高紀錄，較2014年最高點92.9萬元／坪高出0.8萬元。
若與去年同期相比，則上漲6.1萬元／坪、年漲幅擴大至7％。
新北市方面，Q3房價為42.5萬元／坪，比Q2漲了0.8萬元／坪、季漲幅約1.9％，價格也連續七季走高，距歷史高點42.9萬元／坪僅有一步之遙。
至於桃園、基隆與新竹縣市，則呈現蛋黃、蛋白多線齊漲的景況。
基隆Q3房價漲至22.1萬元／坪，連兩季創歷史新高，季漲約1.8％、年漲約4.7％。桃園Q3房價升至25.8萬元／坪，季漲約2.4％、年漲約 8.4％。
新竹Q3房價再衝高到24.7萬元／坪，連續三季改寫新高價，季漲約2.1％、年漲約7.4％。
宜蘭方面，房價卻獨憔悴，Q3房價為21.3萬元／坪，較Q2小跌0.1萬元／坪，季跌幅約0.5％，但近一年仍上漲約3.9％。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：