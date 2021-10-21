半導體股今（21）日回溫上攻，股后再度換人做！矽智財（IP）力旺（3529）今日股價衝上漲停2,340元，一舉超越信（5274）股價，躍升為台股新股后；另一檔IP股世芯-KY今日股價也一舉衝上漲停1,005元，不但再度站上千元大關，股價也突破前波1,000元整的新高價，再度改寫台股同時出現十千金的盛況紀錄。

台股高價股今天整體氣勢強，股價排名暗潮洶湧，力旺再度展開攻勢，股價過五關斬六將，一路追趕大立光及信驊，今天終於奪下台股股后，另外多檔個股，包括譜瑞-KY、祥碩、富邦媒、旭隼等股價集結在1,700～1,800元附近。

而千元級今天增添世芯-KY，接下來聯發科今天盤中高點來到924元，也有蓄勢向千元叩關之姿。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意