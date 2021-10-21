台灣港務公司與東立物流今（21）日簽署「台北港智慧車輛產業園區」百億元投資案，將打造亞洲首個5G智慧車輛（自駕車）、電動車加值運轉整合應用場域，預計將為台北港每年帶來1,270億元產值，預計2025年啟用營運，為台北港開港以來規模最大的商港法招商案。

台灣港務公司董事長李賢義表示，此園區將成為全台最大汽車物流園區，一年汽車進出口量以50萬為目標，為台灣汽車供應鏈相關產業注入新能量。

台北港智慧車輛產業園區包含兩座汽車船碼頭，總招商面積59.65公頃，可供業者進行車輛進口加值、運轉、生產、研發，擴展境內關外加值轉運，發展自由港區前店後廠營運模式，以智慧運籌、物流樞紐為整體發展目標，推動智慧永續移動產業，是台北港開港來規模最大的商港法招商案。

台北港將南碼頭區打造為離岸風電、智慧車輛產業等兩大物流園區，朝向綠色能源港發展。

(時報資訊)

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