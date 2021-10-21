【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對驅動IC產業出具最新研究報告，直言相關個股在平均單價、毛利率攻頂後，向上成長空間有限，且還有庫存風險，故將聯詠(3034)目標價從414元下修至313元，維持劣於大盤表現評等。

驅動IC個股近期在盤面中可說是相當委屈，儘管業績持續創高，但卻頻頻遭外資唱衰，美系外資表示，驅動IC族群的股價在過去兩個月的大幅回檔，負面因素已反映在股價上。

聯詠今股價在400大關以上持續反彈，市場關心是否已經為底部，美系外資認為，後續股價恐還會更便宜，主要是因為驅動IC族群股價與DRAM相同，多與景氣相關聯，在平均單價和毛利率攻頂後，向上空間相當有限，如以本益比便宜來看可能會被誤導，因為獲利可能會被下調。

不僅如此，美系外資表示，由於第四季驅動IC定價還未被確認，大尺寸驅動IC價格向上有限，觸控暨驅動IC(TDDI)可能僅持平，加上庫存風險，預期明年首季價格恐將呈現向下格局。

美系外資也提到，現階段後端其實已經開始砍單，晶圓代工廠下砍訂單也可預見，聯詠股價自8月來相對台股大盤重跌30%，考量價格和毛利率能力轉弱，未來股價還是有回檔風險，故將聯詠(3034)目標價一口氣自414元下修至313元，維持劣於大盤表現評等。

(時報資訊)

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