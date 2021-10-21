【時報-台北電】隨美元走軟，使得黃金對持有其他貨幣的買家來說更便宜；此外分析師認為，英國央行首次升息要到明年初才會到來，料比市場預期來得晚，令盤中金價有撐；截至台北時間10月20日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

　12月黃金上漲3.3美元，報每盎司1788.3美元。

　12月白銀上漲0.025美元，報每盎司24.470美元。

　1月白金上漲12美元，報每盎司1064.3美元。

　12月鈀金上漲3.6美元，報每盎司2086美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)

(時報資訊)

#黃金 #電子盤 #原物料

重要商品行情

（更新：2021/10/21）
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2.5084 +0.03
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218.00 +1.00
紐約近月天然氣
5.170 +0.08
紐約近月黃金
1784.9 +14.40
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83.87 +0.91
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10185.50 +36.00
芝加哥近月黃豆
1245.5 +17.50
芝加哥近月玉米
539.25 +9.00
紐約近月棉花
110.73 +2.90
倫敦三個月期鎳
20963.00 +913.00
倫敦近月布蘭特
85.82 +0.74

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