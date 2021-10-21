【時報記者林資傑台北報導】記憶體封測廠華東(8110)在蘇州新產能挹注下，2021年9月合併營收雙升登近3年8個月高點，帶動第三季營收持穩近3年次高。在訂單需求及產能規模擴大下，法人看好下半年營運表現有望優於上半年，使全年營運優於去年。
華東股價7月中觸及27.15元的逾14年半高點，隨後震盪拉回、5日下探15.35元，近3個月跌逾43％，近日止跌緩步回升。今（21）日開高後走揚4.49％至17.45元，隨後漲勢雖見拉回、早盤仍維持近2％漲勢，領漲封測族群。三大法人本周迄今續買超達1109張。
華東透過孫公司蘇州華昕，承接同集團新唐併入的日本Panasonic蘇州封測廠設備及產能，隨著產能到位量產挹注，配合記憶體市況需求同步轉強，使華東單月營收自4月起顯著提升，年增率均逾3成，第二季合併營收登近11月高點、本業獲利創近1年半高點。
雖受業外新台幣強升及金融資產帳面價值減損拖累，使華東第二季每股小幅虧損0.04元，反降至近5季低點，但上半年業外金融資產帳面價值較去年同期大幅轉盈，帶動業外顯著由虧轉盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.11億元、每股盈餘0.02元，為近3年同期高點。
華東9月自結合併營收7.69億元，月增9.41％、年增達57.81％，創近3年8個月高點。第三季合併營收21.57億元，雖季減0.87％、但年增達50.49％，續處近3年次高水準。累計前三季合併營收57.4億元、年增達25.82％，為近3年同期高點。
雖然近期記憶體市場需求雜音頻傳，但記憶體大廠美光（Micron）仍宣布將斥資8000億日圓於日本廣島興建DRAM新廠，後段封裝委外訂單可望增加，包括力成、華東等協力封測廠接單可望受惠。
華東董事長焦佑衡認為，雖然疫情持續帶來不確定性，但無論是行動產品或雲端伺服器，都需要更大容量、效能更高的記憶體進行資料處理與儲存，以因應5G時代更快速的傳輸與AI所要求的即時運算能力。
焦佑衡表示，華東將藉由多年來建立完整而龐大的記憶體封測產能、豐富的工程服務與量產經驗，專注在品質、成本、交貨與服務4面向持續提升，透過資源整合降低成本及提高生產效率，以維持獲利並增加公司競爭力。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：