【時報記者王逸芯台北報導】臉書宣告跨入「元宇宙」，計畫5年內Facebook要從社群轉變成「元宇宙公司」，將組建團隊研究「元宇宙」，也使得「元宇宙」，成為近期產業關鍵字，宏達電、威盛也順勢掀起一波瘋漲，宏達電今日更是爆量演出、盤中一度攻上漲停。
「元宇宙」颳起一陣大風，而AR/VR、影像傳輸等相關也成為近期盤面當紅炸子雞，宏達電(2498)受上周甫推出主打進入「元宇宙」的首款VR眼鏡VIVE Flow，看好這將是宏達電自2015年販售VR產品以來「銷售最佳的產品」，近期宏達電股價啟動一波狂漲，波段漲幅達3成，今日一度再飆漲停、衝上48.25元，同家族積極耕耘AI晶片的威盛(2388)也大漲逾5%。
科技界指標人物接連點名「元宇宙」，臉書創辦人祖克伯格評價「元宇宙」，將會顛覆未來的人類社會，輝達執行長黃仁勳眼中正在到來的下一個時代，不僅如此，「元宇宙」也被Google聯合創始人謝爾蓋布林認為是未來幾年一定會發生的事。
所謂的「元宇宙」(Metaverse)就是「Meta」+「Universe」，即「超越宇宙」，換言之，就是現實世界的虛擬版，人們能夠以虛擬化身的形式在虛擬平行世界中自由生活，且因為疫情使遊戲產業飛速增長、網路社交需求激增，以及VR、體感等遊戲裝置和相關科技的迅猛發展，也促成今年成為全球「元宇宙」元年。
全球第一檔以「元宇宙」概念為主軸的概念股ROBLOX，也在今年3月上市，目前市值約500億美金，Roblox開發了全球最大的多人線上創作遊戲。
據彭博估計，2024年之前，元宇宙相關市場產值可達8000億美金，目前企業對於元宇宙投資額高達數兆美元。
(時報資訊)
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