【時報記者郭鴻慧台北報導】據住展雜誌統計，今年Q3北台灣新成屋、預售屋成交價格持續走強，大多數縣市房價上漲，且北市、桃市、基市與新竹縣市等四個都會區房價均改寫歷史新高紀錄，僅宜蘭一地房價微幅下挫。北台灣Q3各縣市新建案房價年漲幅約6.2％，較Q2高出約0.1％，續創2018年房市反彈以來最大漲幅。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然房地合一稅新制上路後，短期投機客買盤退出市場，但因剛性與置產需求仍強，新建案市場價量齊揚，漲價潮全面啟動；去年還只是小漲潮，今年天一亮已經水淹金山寺了。
展望Q4，何世昌分析，在外部環境方面，由於國內外銷出口成長力道強勁，成為支撐經濟成長，再加上通膨繼續升溫刺激國人置產需求，整體有利於房市發展。而在內部環境上，今年供給緊俏的問題懸而未解，以及預售屋實價登錄助漲房價效應正快速發酵當中，建商與中古屋主都比高不比低，售價愈墊愈高，預料Q4房價將會易漲難跌。
台北市Q3房價來到93.7萬元／坪，較Q2上漲1萬元／坪、季漲幅約1.1％，已連續七季上漲，並創下歷史新高紀錄，較2014年最高點92.9萬元／坪高出0.8萬元。若與去年同期相比，則上漲6.1萬元／坪、年漲幅擴大至7％。
新北市Q3房價為42.5萬元／坪，比Q2漲了0.8萬元／坪、季漲幅約1.9％，價格也連續七季走高，距歷史高點42.9萬元／坪僅有一步之遙；近一年來，房價上漲2.2萬元／坪、年漲幅約5.5％。
何世昌指出，新北市與台北市相同，蛋白區漲勢勝過蛋黃區。像板橋、永和、新莊等一線行政區，近來房價雖然已漲不少，但仍未突破前波高點，而林口、淡水、鶯歌等地卻突破天際；主要原因，應與一線區域大坪數市場積弱不振有關。
桃園、基隆與新竹縣市，則呈現蛋黃、蛋白多線齊漲的景況。桃園因外來客持續推升住宅需求，但賣方供給量卻銳減逾二成，建商案源儲備不足拚命出高價標地，導致各區房價普遍跳漲。新竹也不遑多讓，雖然偏鄉、都計外建案拉低房價漲幅，但竹科客購屋首選的關埔重劃區和竹北四大重劃區(縣一、縣二、縣三、高鐵特區)，幾乎可以用「一年漲10萬元」來形容。反觀宜蘭縣卻獨憔悴，Q3房價為21.3萬元／坪，較Q2小跌0.1萬元／坪，季跌幅約0.5％，但近一年仍上漲約3.9％。
(時報資訊)
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