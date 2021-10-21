【時報-台北電】因美國能源資訊署(EIA)數據顯示，上周原油庫存進一步收緊，加上汽油供應創下2年來新低，顯示需求強勁，令盤中油價延續昨日漲勢；周四 (10/21)截至台北時間上午11點05分止，原油期貨報價如下：

　美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲0.07美元，報每桶83.49美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.09美元，報每桶85.73美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網）

(時報資訊)

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