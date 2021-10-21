國際電動車大廠特斯拉21日在第三季財報電話會議中表示，整個第三季，中國仍然是特斯拉的主要出口中心。特斯拉將繼續提升上海工廠的產能水準，並將繼續推動上海超級工廠關鍵零部件的在地化。
澎湃新聞報導，特斯拉在財報中表示，中國的產量增長態勢良好，正在推動改進以進一步提高生產率。特斯拉已經使用了中國本土的電池供應商，對於標準範圍的車輛，特斯拉正在全球範圍內轉向磷酸鐵鋰電池，這就意味著以後標準版的Model 3和 Model Y都將轉向使用磷酸鐵鋰電池。
據特斯拉此前公布的資料，2021年前三季，特斯拉上海超級工廠產量已超過30萬輛。另外，投資者更關注德國柏林超級工廠和美國德克薩斯超級工廠進度。
對此特斯拉CFO扎克柯克霍恩（Zach Kirkhorn）表示，特斯拉的目標是到2021年年底在柏林和德克薩斯州生產第一批汽車，但不應期望今年這兩個超級工廠會有汽車進行交付。
(時報資訊)
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