世貿組織日內瓦總部昨天一場會議中，澳洲代表米納帶頭譴責中國，指中國基於政治動機「破壞多邊貿易體系」；而美、英、歐盟、印度、加和日本代表亦在會中對中國提出批評。
據澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）網站今天報導，派駐瑞士日內瓦世界貿易組織（WTO）總部的澳洲代表米納（George Mina），昨天於WTO一場針對中國的「貿易政策審議」（Trade Policy Review）會議中，指控中國「以政治考量為動機」而針對澳洲採取「貿易干擾措施」，是破壞多邊貿易體系的行為。
澳洲金融評論報指出，按照WTO往年的慣例，有關「貿易政策審議」會議通常只是例行活動；WTO各個成員國大約每3或4年就會有一次接受例行「評議」，有關會議一般不致出現激烈辯論或批評。
報導提到，昨天的會議一開場，是由中國商務部部長王文濤發表聲明；他指中國成為WTO成員國的20年以來，致力經濟開放、深化改革、捍衛多邊貿易體系，以及與多個發展中國家合作。
不過，當輪到澳洲代表米納發言時，現場氣氛隨即發生變化。
米納指控中國針對澳洲產品開徵關稅、採取冗長官僚程序、以及蓄意阻撓等多項貿易保護手段，已影響到澳洲的大麥、煤、銅、綿、乾草、龍蝦、糖、乳品、牛肉和水果等。
米納提到，在中國政府發布的多份聲明中，已直接指出中國針對澳洲的貿易措施，是直接受到澳、中兩國關係所影響的。他表示，按照WTO的規則，任何成員國均不得針對另一個成員國採取有關做法。他還強調，即使再大的國家也不得如此。
米納指出，中國政府的行為已對中國市場構成風險和不穩定因素，並且影響到全球商業社會。
米納又指出，中國破壞國際社會所認可的貿易規則，並且破壞了WTO成員國所依賴的多邊貿易體系。他指出，中國雖然聲稱致力遵守以規則為基礎的國際秩序，但澳洲認為中國是「說一套、做一套」；中國的言論和行為之間的差距，已日益擴大。
澳洲金融評論報指出，美國、英國、歐盟和印度駐WTO的代表在隨後的發言時，也相繼針對中國提出批評。
美國駐世界貿易組織（WTO）代辦畢斯比（David Bisbee）指出，中國藉由獲得WTO成員國的地位，得以躋身成為WTO最大貿易國家；不過，中國以國家手段和非市場手段操縱貿易的做法，卻反而變本加厲；中國的做法，已對美國和其他國家的工人和商界造成損害。
英國駐聯合國及WTO日內瓦辦事處大使曼利（Simon Manley）指出，中國漠視貿易「互惠」原則。
據澳洲廣播公司（ABC）今天報導，昨天在WTO「貿易政策審議」會議中批評中國的國家，還包括加拿大和日本。
(時報資訊)
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