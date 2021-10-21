世界衛生組織（WHO）說，新冠大流行會比必要的時間再多拖1年，而原因在於較貧窮國家沒有獲得所需要的疫苗。

據BBC新聞網21日報導，世界衛生組織秘書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）說，這意味邁入2022年後，新冠危機還可能輕易再拖上好一陣子。目前非洲只有不到5%人口接種疫苗，而在多數大洲，這比例已達40%。

艾沃德籲請富國，先讓收入較低的國家排隊獲取疫苗。他強調，富國需要履行在7大工業國集團（G7）等峰會中所做的疫苗捐助承諾。「我可以告訴你們，我們沒在軌道上，」他說，「我們實在需要加速，不然你們知道嗎？這疫情大流行會比需要的多拖上1年。」

(時報資訊)