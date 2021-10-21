今年房市熱，建商狂購地，根據永慶房產集團統計今年度前3季上市櫃建商於全台購地面積前10名之行政區，其中台中市烏日區、西屯區強勢搶下第1、2名，桃園市中壢市、台南市安南區其次，緊追在後的第5名為新竹縣竹北市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，建案之可開發地整合、取得往往費時不易，而建商對一區的利多利空消息又多較一般大眾敏感，從其購地狀況，可提前了解到哪些行政區的未來展望是值得期待的。台灣都市地區發展成熟，可利用開發之大面積土地相對有限，因此不少建商會著眼於重劃區或蛋白區，在未來推案開價上，也有較多空間，而吸引大量就業人口的科學園區周邊，也是建商眼中的房市高潛力區。

今年前3季上市櫃建商熱門購地區前10大排名由台中市搶下最多席次，其中台中烏日、西屯即包辦了第1、2名寶座，而北屯也登上第6名，建商購地前10名榜單中，台中市就搶佔3席。觀察台中市烏日區，建商購地總面積達近9000坪奪冠、總金額約83億元，達麗建設、寶佳旗下的大華建設分別在今年4月標下烏日高鐵特區精華地，其中前者以96萬元/坪刷新區域行情新高。陳金萍指出，此區腹地廣大，東臨發展成熟的烏日車站商圈、明道商圈，商業不動產招商也亮眼，包含備受矚目的超級娛樂城今年由廣三SOGO拿下，誓言打造全台最大規模的高級購物中心，根據實價登錄資料統計，烏日近一年住宅單價約20.2萬元/坪，相信隨生活機能愈臻成熟，未來房價仍有上漲空間。

表、110年前三季上市櫃建商於全台購地面積前十名行政區住宅單價一覽表

建商購地排名第2為台中市西屯區，購地總面積約7500坪、總金額高達約175億元，觀察此區域近一年住宅單價落在24.9萬元/坪。陳金萍說明，位於西屯的七期重劃區作為台中政經核心，集結各大商辦、百貨，整體房價具支撐性。另一個建商購地熱區則是水湳經貿園區，緊鄰逢甲商圈，而區內有中央公園，未來還有中台灣電影中心、綠美圖、國際會展中心、水湳轉運中心等重大建設陸，房價較七期親民許多，對於想進駐西屯區的民眾有不小吸引力。

新竹縣竹北市是購地面積前十名行政區中唯一非六都者，前3季建商共砸15.47億元掃進總計5728坪土地，名列第5，近一年住宅單價則來到26.5萬元/坪。陳金萍說明，大新竹地區科技新貴群聚、就業機會多元，面對高所得族群、需求人數穩定成長，建商自然對此區搶地不手軟。而竹北在今年底將迎來大遠百開幕，新建的嘉豐國小、勝利國中也預計在明年開始招生，未來竹縣總圖亦會坐落於此，還有不少利多題材議題。

屋比房屋台中加盟總部執行長馬先右表示，近兩年台商回流設廠動做不斷，也引爆中南部房市，而台中因往來南北便利，加上市政府努力招商並推動捷運等重大建設，也讓台中房價漲勢遠優於雙北地區，不少台中地區新推案價格都有往跳一階，甚至兩階的狀況。

馬先右指出，以台中來說，西屯、北屯、南屯等3大屯區為台中建商的布局的重點區塊，目前推案單價普遍介於4~6字頭，跟1~2年前還有2~4字頭的推案價格明顯上漲不少。另外，目前因台中蛋黃區(原臺中市)房價高漲，建商針對首購族開始往原本的蛋白區(原台中縣)區推案，也拉動沙鹿、清水、太平、大里、烏日等區域房價，烏日更因高鐵與捷運等重大建設匯聚，成為建商卡位焦點。

不過，馬先右表示，以台中各區發展潛力來說，台中水湳經貿園區是台中市政府未來10年全力做多的區段也是發展重心，最值得購屋加以留意，附近逢甲商圈、十二期重劃區、八期重劃區與中科周邊都可能因此受益，導致房價進一步水漲船高，有意台中買房的民眾，可以更留心，抓緊腳步跟著建設布局來享受資產增值的效益。

(時報資訊)