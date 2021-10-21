【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數208.28點，漲1.29點；總計403家漲、236家跌、97家持平；委買7072457張、委賣5062768張；總成交值600.82億元。

(時報資訊)

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