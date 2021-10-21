【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16972.45點，漲84.63點；總計578家漲、287家跌、108家持平；委買28093244張、委賣21188966張；總成交值1745.12億元。

(時報資訊)

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