振興五倍券自9月25日開放預訂以來，紙本加上數位領用人數到今天共有1836萬人，占符合資格人口總數的78％，逼近8成。經濟部表示，紙本五倍券首波預訂領用到今天(21日)為止。未領取者，可合併於下周一(25日)的第二梯次紙本預訂重新申請。
第一梯次紙本有1193萬人預訂，於超商(市)及藥妝店領取者超過1180萬人，領取率超過98％，經濟部提醒，未領取民眾請記得在21日前領券。如果超過期限未領取者，如未領取，亦可於下一梯次重新再進行預訂。
第二梯次預訂期間為10月25日至31日，民眾同樣可於五倍券官網或超商事務機預訂，並於11月8日至21日至選定通路點領取。另郵局也已於10月4日起開放網路預約，數位券部分，民眾只要10月29日前選擇數位綁定，仍可獲得好食券加碼金500元。
累計五倍券紙本加上數位，已有超過1836萬人領取，占總人口比例78％。其中超商(市)及藥妝店領取者有1180萬人，至郵局領取者約245萬人、數位券410萬人。
(時報資訊)
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