身陷財務困境的大陸地產商恒大集團出售旗下恒大物業50.1％股權案件宣告失敗，21日復牌分別開低10％及8％。原買家合生創展表示，本次是由恒大一方叫停交易。

恒大集團21日復牌後低開10.5％，報2.64港元；截至10點38分，報2.63港元，跌10.85％。

恒大物業開8％，報4.71港元；之後跌幅收窄，現報4.86港元，跌5.08％。

中國恒大、恒大物業、合生創展10月4日在港股盤前宣告停牌，市場當時傳出合生創展將接手恒大物業的消息，頗令市場振奮。當時恒大傳將以逾400億港元的價格，出售旗下優質資產恒大物業約51％股權，一旦交易獲得通過，恒大預估可藉此回收200億港元的「救命錢」，緩解財務燃眉之急。

不過恒大20日晚間宣布，向合生創展出售50.1％恒大物業的交易終止，並傳出這是因為廣東省政府介入而宣告破局。稍早越秀地產收購恒大資產未果，也傳出是廣東省政府反對而破局。

(時報資訊)