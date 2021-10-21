【時報記者任珮云台北報導】建碁(3046)9月營收達3.15億元，創2006年10月來新高，第3季營收7.4億元，季增28.9%、年增41%，亦為2008年第2季以來新高。建碁今年8月人事調整，由副董事長簡慧祥接任董事長，並任命王博修為總經理，原董事長陳俊聖與原總經理蔡文鋒留任建碁公司董事會。
建碁日前也公布，LED微型投影機PV12榮獲2021年國際知名Good Design Award優良設計獎肯定，建碁主打工業電腦應用品牌，此次跨足個性化家用市場即獲得日本設計大獎「Good Design Award」的青睞，「Good Design Award」擁有超過半世紀盛名，其評選經由88名國際級設計專家所組成的小組評選，PV12在全球5835件項目中脫穎而出。
建碁旗下Fire Legend系列的PV12 LED微型投影機小巧精緻外型，雪白機身輔以彩色金屬網相襯、皮革提環的設計巧思帶來時尚的外型；支援手機無線投影，可自動偵測方向及獨家垂直投影模式，亦可向上投影天花板，內建藍芽高音質喇叭創造立體環繞音效。此外，PV12採用LED照明，提供更寬廣的NTSC色域，隱藏折疊式腳架簡易使用好收納；配備長達30,000小時的壽命，可隨心所欲與家人朋友投影共享內容，戶外露營旅遊也可以輕鬆帶著走。
建碁表示，疫情改變人類的生活型態，建碁未來將持續落實科技生活化的研發及設計理念，帶給使用者好的產品體驗。
(時報資訊)
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