【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國競爭監管單位周三對社群媒體巨頭臉書(Facebook)開罰5050萬英鎊(約6960萬美元)；在英國監管單位調查臉書收購GIF平台Giphy期間，臉書違反了相關規定。

英國競爭與市場局(CMA)表示，臉書故意不遵守規定，罰款是警告臉書不可凌駕於法律之上。

臉書回應指出，強烈反對CMA的裁定。

CMA指出，儘管多次警告，但臉書沒有提供收購Giphy案所需資訊，並且認定該公司是故意不遵守規定。

CMA主管Joel Bamford表示，已經多次警告臉書，但該公司沒有提供相關資訊；臉書即使在法院輸掉上訴之後，仍無視其法律義務。對於任何認為自己凌駕於法律的公司來說，應該要起警示作用。

臉書指出，臉書盡力守法卻遭不公平的裁決，強烈反對CMA裁決，公司將審查CMA的決定，並考量下一步的決定。

(時報資訊)