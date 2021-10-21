企業第三季業績獲市場看好，美股道瓊與S&P 500收紅、逼近歷史高點，激勵台股21日也朝季線、半年線邁進，目前勁揚111點，重返萬七大關、暫報17,07點，成交量1,544億元，而台指期更一度大漲160點，目前上漲128點，暫報17,015點。

據第一金投顧晨訊指出，近期在台積電釋出樂觀展望後，大盤也隨之逐漸收復失土。電子產業進入年底旺季，加上疫苗陸續抵台，振興券也發放，相較道瓊逼近新高，台股相對位置仍低，且代表投機氣氛的比特幣也創新高，預期台股將跟上，指數有2~3％的落後補漲空間。惟盤面量能仍不足，且萬七後將碰到前波套牢賣壓，指數空間不大，績優股將脫穎而出，優先選基本面佳、法人站在買方個股，投信關注者為尤。

(時報資訊)

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