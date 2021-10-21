【時報-台北電】因廠家報價平穩，大多為長期客戶，下游企業開工正常運行，供應端貨源供應尚可，加上市場新訂單成交較為弱勢，採購積極性不高，市場多持觀望保守狀態，價格維持平盤態勢，行情持穩運行。
據CIP商品行情網資料顯示，中國金屬鋰99%工業級，本周市場流通價每公噸集中在95-100萬元之間，與上周比報價持平。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
(時報資訊)
#鋰價
【時報-台北電】因廠家報價平穩，大多為長期客戶，下游企業開工正常運行，供應端貨源供應尚可，加上市場新訂單成交較為弱勢，採購積極性不高，市場多持觀望保守狀態，價格維持平盤態勢，行情持穩運行。
據CIP商品行情網資料顯示，中國金屬鋰99%工業級，本周市場流通價每公噸集中在95-100萬元之間，與上周比報價持平。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
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