恒大集團公告向合生創展出售50.1%恒大物業的交易正式終止，中國恒大、恒大物業今(21日)起在港股復牌交易，一開盤股價雙雙重挫，中國恒大開盤報港幣2.64元，跌幅10.5%，恒大物業報港幣4.710元，跌幅8%。

恒大20日晚間公告表示，向合生創展出售50.1%恒大物業的交易正式終止，公司有理由相信，受讓方未能符合對恒大物業股份做出全面要約收購的先決條件，決定於10月13日解除該收購協議，中國恒大、恒大物業21日起在港股復牌交易。

恒大與合生10月4日在港股盤前宣布停牌，因而傳出合生創展將接手恒大物業的消息，不料，交易19日傳出談判已經暫停，不過，就在恒大集團公告這項交易終止後不久，合生創展隨即也發布公告指出，不接受賣方所聲稱予以解除或終止該協議的任何實質內容，並已反駁賣方通知。儘管買方準備根據該協議完成收購銷售股份，惟礙於賣方通知，難以確定能否按照該協議協定以完成買賣銷售股份。

合生創展並表示，根據協議，若一方違反協議致使訂約方無法落實協議，非違約方有權終止該協議，且違約方須向非違約方支付違約金港幣10億元(折合新台幣約36.3億元)。

(時報資訊)