振興五倍券民眾可透過五倍券官網（5000.gov.tw）或至超商事務機預訂，第一梯次紙本預訂自9月25日至10月1日，領券時間為10月8日至10月21日，第一梯次的領券時間將屆，經濟部提醒民眾記得於期限內至選定通路點完成領券作業。
振興五倍券自9月25日開放預訂，第一梯次紙本預訂人數約1,193萬人，自10月8日開放領券迄今，於超商（市）及藥妝店領取者超過1,180萬人，領取率超過98％，民眾反應十分熱烈，第一梯次預訂尚未領取之民眾請記得在10月21日前領券，如果超過期限未領取者，亦可於下一梯次重新再作預訂。
未及在第一梯次預訂的民眾也別擔心，第二梯次預訂即將開始，預訂期間為10月25日至31日，民眾同樣可於五倍券官網或超商事務機預訂，並於11月8日至21日至選定通路點領取。另郵局也已於10月4日起開放網路預約，並自10月12日起受理預約民眾領券，民眾於中華郵政網站預約後，週一至週五皆可至郵局服務據點領取。此外，民眾也可選擇綁定數位券，只要10月29日前數位綁定，不需抽籤，即可獲得好食券加碼金500元。
振興五倍券自10月8日開放領券以來，迄21日上午9時累計已超過1,425萬人領取，其中於超商（市）及藥妝店領取者有1,180萬人，至郵局領取者約245萬人，五倍券使用期間至111年4月30日截止，另店家於10月15日起可至全國60家金融機構超過6,200個服務據點辦理兌領作業。
更多「振興五倍券」領取、防偽辦識、兌付及加碼優惠等相關資訊，請連結至官網查詢。若有相關問題請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。
(時報資訊)
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