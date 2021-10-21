大陸滬深兩市21日早盤小幅開高，市場仍處於震盪態勢當中，投資者持續關注企業第三季的披露情況。由於大陸國務院常委會稱依法打擊煤炭市場炒作，煤炭股波動較為劇烈。
上證指數開盤報3,590點，升3點或0.08％；截至10點21分，報3,592.15點，上揚5.15點，漲幅0.14％。
深成指開盤報14,466點，升14點或0.1％；現報14,427.43點，下跌24.82點，跌幅0.17％。
滬深300指數開盤報4,914點，升4點或0.09％；現報4,908.74點，下跌1.44點，跌幅0.03％。
創業板指數開盤報3,286點，升1點或0.03％；現報3,278.71點，下跌6.41點，跌幅0.2％。
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