大陸滬深兩市21日早盤小幅開高，市場仍處於震盪態勢當中，投資者持續關注企業第三季的披露情況。由於大陸國務院常委會稱依法打擊煤炭市場炒作，煤炭股波動較為劇烈。

上證指數開盤報3,590點，升3點或0.08％；截至10點21分，報3,592.15點，上揚5.15點，漲幅0.14％。

深成指開盤報14,466點，升14點或0.1％；現報14,427.43點，下跌24.82點，跌幅0.17％。

滬深300指數開盤報4,914點，升4點或0.09％；現報4,908.74點，下跌1.44點，跌幅0.03％。

創業板指數開盤報3,286點，升1點或0.03％；現報3,278.71點，下跌6.41點，跌幅0.2％。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
29161.71 -93.84(0.32%)
10:35
南韓KOSPI
3021.80 +8.67(0.29%)
11:06
香港恆生
26187.14 +51.12(0.20%)
11:11
上證指數
3605.64 +18.64(0.52%)
11:11
深圳成指
14466.39 +14.14(0.10%)
11:11
英國FTSE
7223.10 +5.57(0.08%)
10/20
法國CAC
6705.61 +35.76(0.54%)
00:05
德國DAX
15522.92 +7.09(0.05%)
10/20

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