【時報記者莊丙農台北報導】「帝圖藝術拍賣會」將10月30日至10月31日將舉行舉辦夏季拍賣會。此次拍賣會將分為「古董珍玩」、「現代與當代藝術」、「近現代及古代書畫」及「珍稀名酒及烈酒」四大專場，拍品數量共計693件，再次聚焦書畫生貨與亮點拍賣專題，第4季營收拚今年高。
帝圖(6650)第3季營收0.63億元，為今年單季最佳，主要春季拍賣會延至8月舉行，該場春季拍賣刷新亮眼佳績，含佣金成交金額近4億元新台幣，8月營收來到0.62億元。今年累計佣金收入接近1.2億元。
夏季拍賣會重要亮點為推出「南黃北齊─重要私人收藏家」專題，本次帝圖徵得「南黃北齊」精品力作，均是海外藏珍重返寶島，藏品是黃賓虹、齊白石兩大家的銘心之作，黃賓虹《崇山煙嵐圖》預估價新台幣1200萬至2400萬元；齊白石所作《長壽多子圖》，預估價新台幣800萬至1200萬元。
另外，「渡海三家專區」溥心畬《楓林駿馬圖》，預估價新台幣300萬至500萬元，張大千《紅衣達摩祖師像》預估價新台幣250萬至500萬元，吳昌碩《多子大利圖》預估價新台幣220萬至350萬元。
古董專場有清雍正仿哥釉鋪首尊，《大清雍正年製》預估價新台幣400萬至600萬元，清乾隆白玉「洪福齊天」「福壽雙全」如意，預估價新台幣500萬至800萬元等。
(時報資訊)
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