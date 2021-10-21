【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】聯準會（Fed）周三發布最新的經濟報告指出，儘管美國經濟在9月和10月初放緩至「溫和（modest）至適度（moderate）」增長，但美國雇主仍然報告物價和薪資大幅上漲。
聯準會在調查12個轄區經濟現況的「褐皮書」中表示，整體而言，近期經濟活動前景仍然樂觀，但部分地區注意到不確定性增加，且樂觀情緒亦較前幾個月轉趨謹慎。
報告指出，就業雖有所增長，但人力短缺削弱了就業增長，儘管企業為了吸引新員工並留住現有員工而調漲薪資。
大多數轄區報告「價格大幅上漲」，部分地區預期物價將居高不下或進一步上揚，但也有一些地區預期通膨將緩解。
大多數地區的企業都感受到了供應鏈瓶頸，以及人力緊缺所帶來的價格和薪資壓力。不過報告指出，許多公司提高了售價，顯示由於需求強勁，企業更能將上漲的成本轉嫁給顧客。
(時報資訊)
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