【時報記者郭鴻慧台北報導】杏國(4192)研發中新藥SB05PC全球胰臟癌三期試驗解盲結果受到市場期待，股價自8月的50.6元起漲，短短2個月時間，股價狂飆1.5倍。今日下午兩點將以網路影音直播記者會，宣布解盲的結果。今日杏國及母公司杏輝(1734)都宣告停盤，解盲結果若是正向，是利多出盡或是有慶祝行情、而結果不佳，是否對整體新藥族群會產生影響，這些都還需要觀察。
杏國研發中新藥SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗已達期末分析條件，待分析結果確認後依法規公告。由於杏國去年8月公布期中分析(IA)結果，獨立資料監察委員會(Data Monitoring Committee，DMC)建議無須修改原計畫書(protocol)，依照原計畫繼續執行臨床試驗，市場對此抱持樂觀態度。
據國際衛生組織WHO統計，根據報告推估2025全球胰臟癌死亡估計約53.9萬人，至2040年將新增癌症人數80.1萬人，顯示胰臟癌市場不斷擴大。
杏國在8月時，公告全球胰臟癌三期人體臨床試驗，依臨床試驗計畫達到期末分析條件，待分析結果確認後依法規公告。
(時報資訊)
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