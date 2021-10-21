【時報記者林資傑台北報導】POS廠虹堡(5258)受惠歐美遞延換機潮顯現、配合缺料狀況略有緩解，2021年第三季合併營收雙位數「雙升」改寫歷史次高。在換機需求持續顯現、解決方案需求看佳下，第四季營運動能可望續旺帶動下半年營運表現顯著轉強。
虹堡股價9月中觸及32.5元的近5月高點，隨後受大盤震盪加劇回測24.4元，由於半個月急跌近25％，5日起止跌穩步回升，今（21）日開高後在買盤敲進下，最高觸及30.3元，大漲9%，領漲工業電腦（IPC）族群。
虹堡雖受北亞訂單年減達74％影響，2021年上半年合併營收17.58億元、年減0.83％，歸屬母公司稅後淨利0.58億元、年減33.12％，每股盈餘（EPS）0.65元。不過，單月營收自3月起恢復年成長，帶動累計營收自6月起重返成長軌道，且成長幅度持續擴大。
虹堡9月自結合併營收4.39億元，月增3.52％、年增達33.47％，站上今年高點、改寫同期新高。帶動第三季合併營收11.91億元，季增達22.9％、年增達42.08％，改寫歷史次高。累計前三季合併營收29.55億元、年增達13.68％，續創同期新高。
虹堡表示，近期業界整併使市場出現變化，無線通訊規格往4G移轉，原預期去年4月將出現一波新設備換機潮，但因疫情而出現遞延。隨著歐美經濟活動隨解封逐步復甦，預期遞延換機潮需求可望逐步顯現。
同時，疫情衝擊帶動無人支付應用需求，增加採用新零售應用及服務採用意願，虹堡預期安卓系統產品將成為銷售主力，軟體服務平台及軟硬整合解決方案為新契機，在設立英國子公司加強市場掌握、美國關鍵客戶日益認同下，後續市場需求可期，業績可望逐步轉佳。
隨著歐美市場遞延換機需求在解封後逐步顯現，虹堡對下半年營運展望審慎樂觀，但也坦言今年以來影響出貨進度的零組件缺料狀況仍在，新台幣強升及海運費用暴增亦為干擾變數，將審慎關注並靈活因應市場變化，盡可能降低出貨受影響程度。
(時報資訊)
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